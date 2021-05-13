防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」。金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐、租稅規避及逃漏稅態樣，兩銀行系統計分及篩選異常交易上，未能考慮台灣的相關規定，花旗銀被罰1千萬元，星展銀則被罰6百萬元，是防洗錢與打擊資恐被罰最重的銀行。

花旗銀是2017年到2019年的專案檢查與一般檢查；星展銀則是2017年到2018年的一般檢查。

銀行局表示，主要是外銀在導入母集團相關系統與政策時，未考慮在地化及台灣的法規，如在同一集團成立多家一人公司，進行資金移轉，及租稅規避篩選上，都沒有強化台灣法規的要求，金額及案件數都較龐大。

花旗（台灣）銀共有五大缺失，一是未完善建立客戶風險評估機制，對法金客戶在客戶註冊國家或地區、客戶使用高風險商品程度、客戶產業類別的相關評分，未能反應風險；對有相同對帳單地址、相同聯絡人或相同聯絡電話等特徵，實際所在國家與註冊地不同的純境外一人公司，有陸續密集註冊及在花旗開戶，未能確實瞭解該客戶的背景及目的。

二是未完善建立客戶持續性審查機制，三是未完善建立交易監控機制，對達一定門檻以上交易予以排除，導致多筆可疑交易均未能產出警示，未依規定訂定虛擬貨幣交易平台業者的監控態樣，未將規稅規避及逃漏稅態樣完整納入。

四是未實執行客戶盡職審查；五是未確實辦理或未儘速完成可疑交易警示的調查。

星展（台灣）銀行亦有四項缺失，一是未完善建立客戶持續性審查與姓名及名 稱檢核機制；二是未完善建立交易監控機制；三是未落實辦理客戶盡職審查；四是未確實辦理或未儘速完成可疑交易警示的調查。

(中時新聞網)