畢業季將至，亞太電信搶先卡位新世代新血，鎖定5G應用、企業市場相關產品解決方案、大數據分析、技術與軟韌體工程師等新經濟業務領域，未來將持續擴大招募5G應用相關人才，釋出職缺數佔比將達20%，人數約200人，新興應用領域員工數將以倍增成長。

亞太電信將持續透過線上校園徵才、人才媒合會等活動，提供一對一履歷健診諮詢，同時加入職業適配性等評測工具、產學合作等多元實習機會，協助畢業新鮮人探索職涯，提供接軌5G熱門產業的就業機會。有鑑於近日疫情升溫，為減少群聚、降低感染風險各徵才活動場次時間將依主辦單位公告資訊為主。

亞太電信表示，本次鎖定國內多所頂尖學府進行校園徵才，盼透過新世代校園菁英加入，強化人才競爭力，在5G充滿無限可能的世代，激盪更多創新火花。亞太電信擁有強大技術研發能量，具備垂直領域深度整合經驗，鏈結鴻海科技集團豐沛的研發與製造資源，拓展智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大垂直領域新經濟業務，透過更多跨業跨域合作，壯大5G生態圈。

除了線上經濟蓬勃，「綠色經濟」也成為席捲全球的趨勢之一。國內環保產業龍頭「大豐環保科技」，現正開缺徵才，結合大數據及物聯網等尖端科技，顛覆過往傳統管理與經營模式，帶領員工不斷突破創新，共同學習成長。

大豐環保科技人資副理王小姐表示，公司走過20個年頭，一直秉持「全員參與、共享成果」的精神，在不同的經營體系中，設置10%~50%不等的利潤共享機制，另有中秋、端午的禮金與禮品，以及結婚、生育、生日、新居落成等各項補助，以留住優秀人才。

而為激勵內部同仁不斷成長，公司不僅致力打造可盡情發揮的多元舞台，更針對現場員工，提供各式證照考試津貼，內勤同仁則由各單位安排內部講師進行分享，使成員間相互了解工作職掌，並提供產業界新知。

王小姐指出，透過跨部門職務交流、工作學習及系列化制度的職涯發展計畫，公司持續培育各式主管人才，並協助每位成員永續發展。

(中時新聞網)