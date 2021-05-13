印尼政府去年底通過創造就業綜合法（Omnibus Law），以提升印尼的投資及經商環境。KPMG安侯建業海外業務發展中心印尼區會計師葉建郎指出，印尼給予境外所得免稅優惠、已付增值稅新增扣抵情況及明定稅捐的核課期間等，有意前往印尼投資的台商可享有較友善的租稅環境。

葉建郎表示，在所得稅方面，一般企業所得稅稅率已於2020及2021年先由25％降至22％，並預計自2022年起調降至20％，未來將與臨近越南及泰國一致。

另外，境外所得再投資印尼給予免稅優惠，例如跨境轉投資股利所得匯回且再投資於印尼境內達30％者，可全數免繳納印尼企業所得稅；再投資於印尼境內未達30％者，則僅須就差額併入印尼母公司之全年所得課徵所得稅，例如再投資比例為25％，其差額為5％，企業僅就該5％課稅。

在延攬國外人才而言，在一定條件下，印尼僅針對印尼所得及匯入印尼之所得課稅，更朝向以實質經濟活動課徵。另對於給付國外利息之扣繳率將發布減稅措施，惟台商得從優適用台灣與印尼之租稅協定，申請適用10％優惠扣繳率並取得納稅憑證回台申請扣抵應納稅額。

葉建郎也表示，在增值稅部分，印尼也規定未來企業以股權為對價移轉應稅商品，若交易雙方均屬應稅企業者，可不認屬應稅交易，無須課徵增值稅，可減少企業資金壓力，提升企業併購意願。此外，對於開始產生應稅銷售額及認定為應稅企業前，未申報或經稅局核定之已納進項稅額，倘符合一定條件，均得享有於一定期間之扣抵權益，對於增值稅計算將有很大助益。

印尼政府已提出多項友善租稅的改革措施，台商未來在印尼經商可獲得較高競爭力，惟葉建郎建議，台商對當地法令適用條件及程序仍應進一步洽詢專業意見，以做好稅務管理，提高企業經營價值。

(工商 )