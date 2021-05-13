近十年全球、台灣新創快速崛起，帶動各產業的創新動能。為加速新創企業發展，安永聯合會計師事務所與證券櫃檯買賣中心共同舉辦「110年創櫃板企業投資暨業務媒合活動」，安永也找來輔導的六家創櫃板公司介紹業務合作及募資計畫，搭建企業合作平台及投資媒合機會。

目前累計登錄創櫃板公司總計共181家，其中有近三成由安永輔導成功登板，安永積極輔導新創企業，更連續五年獲櫃買中心頒發「創櫃板推動輔導卓越獎」。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，台灣產業有近60％為中小企業，在規模化成長的過程中常面臨資源與整備度不足的問題，包括資金缺乏、人才延攬不易、制度未完備等。櫃買中心設置創櫃板，提供企業籌資管道及豐富多元的輔導服務，期望扶植微型新創企業成長，利於國家未來產業發展，創造多贏局面。

傅文芳也指出，近年安永在服務許多新創企業的過程中，觀察到不少新創企業雖然有理想抱負，但資金及行銷通路相對缺乏，藉由登上創櫃板增加許多優勢。創櫃板能夠提供新創企業進入資本市場學習的機會，以及學習內控、財務等項目，更幫助新創企業增加公司知名度，藉此有更多的媒合機會。安永提供輔導企業建置申請諮詢、聯合輔導、登錄前準備，以及登錄後輔導等會計與內控制度，運用創櫃板資源協助企業擴張成長。

(工商 )