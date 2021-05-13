網友用2句話惡搞維基百科的興達電廠項目，但目前已經刪除，且限制編輯。（取自維基百科）

因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。興達電廠的維基百科也被網友惡高修改為「無法用愛發電，因為禁止人與人的連結，出事了阿伯」。不過目前已經回復正常敘述為「興達發電廠發生事故導致停機，因此全國性緊急分區輪流停電」，並且限制編輯。

台電傳電力中斷警訊，興達電廠出事停機，系統供電不足。剛全台不少民眾都收到這個警訊，目前多地傳出停電！台電表示，目前正在緊急會議中，了解範圍和狀況，稍晚會對外說明。台電表示，電費單「C或D」將輪流停電。

關於興達電廠事故，台電說明，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

另外，維基百科的「興達電廠」條目，被網友用2句話惡搞修改，「無法用愛發電，因為禁止人與人的連結，出事了阿伯」。不過維基百科目前已經恢復正常文字敘述「興達發電廠發生事故導致停機，因此全國性緊急分區輪流停電」，並且標註，「由於受到破壞，依據方針，本條目已獲半保護直至2021年5月20日07時52分。」

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

(中時新聞網)