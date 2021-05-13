凌威威爆某富少都愛酒店紅牌，捧現金、送鑽戒獻愛。(照片/游定剛 拍攝)

前「酒國名花」凌威威(本名：謝伊琪)曾獲選中國小姐第6名，當年憑著搶眼外型、敢言作風闖蕩演藝圈。多年前，她曾出版《葳力四射》等書籍，揭開不為人知酒店秘辛，搞得遭影射的名人人心惶惶。凌威威接受《中時新聞網》訪問，爆料「某富少捧現金、送鑽石獻愛，與酒店妹夜戰二、三十回合。」

凌威威多年前曾出版《葳力四射》等書籍，揭開不為人知的酒店秘辛。(照片/游定剛 拍攝)

昔日擁有「最年輕媽媽桑」封號的凌威威，她近日爆料，北市某知名飯店小開，給人溫文儒雅形象、穿著雅痞風格，長年流連八大場所，喜歡清純、漂亮，個子不用太高女生，注重對方氣質和談吐，特愛追酒店前三名的紅牌小姐，以「我想妳當女朋友」當糖衣來誆騙。

該名富少會用財富來當誘餌，訂做幾款不同鑽戒，送去酒店給小姐挑選，並問對方指圍多少?下次就特打造鑽戒直接獻愛，不僅如此，還會再捧著現金一、二十萬，讓女方感到備受寵愛。

凌威威進一步爆料，某次，一位酒店妹被富少哄騙成功，她當晚赴約飯店，打開房門後，發現桌上灑了一、二十個保險套，小姐納悶表示「為何要這多?」富少則回「我喜歡進行完，休息一下再繼續」。因該名小姐是沒在做S【指酒店話術，有對價關係的性交易】，不敢和公司回報，僅能和姊妹淘吐苦水，交叉比對詢問下，不少人也曾都被富少臨幸過。據了解，被飯店富少交手過的女生，他也不會重複使用，再用相同伎倆和別的女生交戰。

(中時新聞網)