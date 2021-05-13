疫苗施打爆增 彰基自14日起採預約掛號 17:232021/05/13 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真） 彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真） 彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真） 疫情轉趨嚴峻，AZ疫苗施打爆增，彰基體系分院5月10日施打167人、11日225人、12日522人，今天13日上午施打疫苗更是大排長龍，施打人數朝向倍數成長。 彰化縣衛生局表示，彰化縣共撥入約15000劑，已接種約5000劑，昨日接種 1100 人，為單日新高。 彰基表示，為維持社交安全距離，自5月14日起，民眾施打COVID-19疫苗採預約掛號，掛號專線04-7225132或網路掛號。 社區感染連環爆恐慌！ 超市電商現末日景象 訂閱影音： 中時新聞網 確診者足跡遍布新北各區！ 侯友宜宣布明起展開24小時「全市大消毒」 疫苗現搶打潮 中市衛生局：數量夠暫不採購 疫情升溫 台東縣長饒慶鈴至鹿野鄉衛生所訪視疫苗施打 (中時 ) #掛號 #彰基 #施打 #AZ #疫苗施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產疫苗可望7月上路 吳子嘉竟這樣預言 17:312021/05/13 政治 1天暴增16例確診嚇死人 這些人急了：快跟上海復星買疫苗 09:452021/05/13 政治 地方政府可自行買疫苗 侯友宜：衛生局評估中 12:002021/05/13 生活 AZ疫苗增2例嚴重不良反應 空服員視網膜病變 15:012021/05/13 生活 柯嗆陳時中要地方買疫苗「超不負責任」侯友宜：都是善意的提醒 10:562021/05/13 政治 台東唯一自費疫苗院所 部東醫院湧人潮將加開診次 17:142021/05/13 生活 《經濟》防疫大作戰 蘇貞昌：人人都是關鍵點 15:072021/05/13 財經 中市湧疫苗搶打潮 單日約2400劑 11:002021/05/13 寶島 名嘴搶打疫苗 語重心長揭亂象：恐引發群聚風險 12:272021/05/13 娛樂 疫情反轉嚇壞 海外美國人急向華府討疫苗 16:522021/05/13 國際 藍喊擴大廣篩 蘇益仁：小規模普篩能減災 04:102021/05/13 焦點要聞 生活熱門新聞 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】波及供水加壓站 4縣市將限時停水 區域曝光 - 生活 【全台大停電】全台大停電 台中市15時起停電43萬戶區域報你知 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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