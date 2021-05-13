彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基施打AZ疫苗施打，倍數成長，大排長龍。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情轉趨嚴峻，AZ疫苗施打爆增，彰基體系分院5月10日施打167人、11日225人、12日522人，今天13日上午施打疫苗更是大排長龍，施打人數朝向倍數成長。

彰化縣衛生局表示，彰化縣共撥入約15000劑，已接種約5000劑，昨日接種 1100 人，為單日新高。

彰基表示，為維持社交安全距離，自5月14日起，民眾施打COVID-19疫苗採預約掛號，掛號專線04-7225132或網路掛號。

社區感染連環爆恐慌！ 超市電商現末日景象

確診者足跡遍布新北各區！ 侯友宜宣布明起展開24小時「全市大消毒」

(中時 )