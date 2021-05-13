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而近期，受全台各大學矚目賽事依序在台南登場，首先是在成功大學舉辦的110年全國大專運動會已經邁入第6天賽事，在競泳各項目，分別由台灣師大王冠閔、文藻大學陳岫彣、東華大學黃國庭、台科大徐安、台北市大莊沐倫等選手，共計打破競泳項目多項大會紀錄，其中更包含了3項全國紀錄。

台師大選手王冠閎，被譽為「新台灣蝶王」，更是東京奧運代表選手，12日上午在公開男生組200公尺蝶式預賽中以1:57.39的絕佳表現刷新大會紀錄，並於下午決賽中，再以1:54.77的驚人成績，刷新上午創下的紀錄，一舉奪金並打破全國紀錄；而另名備受矚目的女泳將徐安，來自台科大，也在女子仰式100公尺項目，以1:02.62成績奪金，並同時打破大會及全國紀錄。

而在1500公尺男子自由式部分，則由下午東華大學黃國庭今以15:21.73奪金，並同時突破大會及全國紀錄；一般女生組游泳100公尺蛙式預賽，由文藻大學代表陳岫彣以1:17.85 先破大會紀錄，緊接著下午決賽中，陳岫彣同樣再度以刷新紀錄的1:17.76奪金；公開男生組游泳100公尺仰式決賽，由北市大學莊沐倫以56.43奪金，突破大會紀錄。

台師大王冠閎在男子200公尺蝶式決賽，以1分54.77秒的成績，奪下金牌並一舉打破全國紀錄。（圖/成功大學提供）

而由僑委會與崑山科大主辦的「全國首屆僑生電競大賽」，於12日進行決賽，備受各大專院校及海內外華僑關注。經過一番激烈廝殺對戰，最終由私立莊敬高職、南開科技大學、淡江大學聯隊「試水溫2」勇奪冠軍，國立台灣大學、國立台北科技大學聯隊「Brainded」榮獲亞軍，私立樹德家商「PSTR_特戰僑生」獲得季軍，私立青年高中「YouthXB」獲得殿軍，地主隊崑山科大與吳鳳科技大學聯隊「KSU」，以及輔導的華德工家「IDK」，則入圍八強。

電子競技運動已正式納入運動產業，為培養僑生電子競技正當體育觀念，僑委會攜手崑大電競學程舉辦首屆僑生電競大賽，活動總獎金上看新臺幣15萬元，另有40多家學校和廠商所提供的大量精美電競周邊抽獎獎品，幾乎隊隊有獎。本次共有85隊、427人報名，參與相當踴躍，響應僑委會號召僑生凝聚向心力的訴求。

崑大電競學程主任洪俊銘說明，該次競賽的決賽地點「電競館」，斥資2千萬元引進電競設備設立教學與比賽場域，打造最新學生大型電子競技賽事、播報與電子競技實戰能力培養之基地，系上一年級學生蘇哲慶更擔任四強排名賽及季殿賽的主播。該次電競大賽限定僑生參加，規模空前盛大，電競學程在舉辦國家級競賽活動上展現了軟硬體實力。

(中時新聞網)