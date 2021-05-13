為達到防疫零接觸且擴增使用場景，全家(5903)即日起自有支付工具「Fami錢包」再度將功能升級，新增可儲存「全家」禮物卡功能，「全家」禮物卡虛擬化應戰搶市。

根據調查，每年第二季為各大公司股東會旺季，便利商店禮物卡因實用度與便利性特色，成為熱門贈品及行銷活動贈禮之一，且近來新冠肺炎疫情升溫，全民進入防疫緊戒狀態，全家便利商店觀察超商為民眾生活日用採購之剛需場域、小額支付頻率高。

據「全家」統計，疫情推升民眾於「全家」以非現金支付的使用率達2成5，其中自有行動支付工具My FamiPay及Fami錢包，使用人數也逼近200萬大關。為使民眾更便利使用，今年4月起，My FamiPay已再新增匯豐銀行、LINE bank合作綁定，也讓綁定銀行數增加到10家，成為便利商店同業中，可綁定最多銀行數的自有行動支付工具。

為達到防疫零接觸且擴增使用場景，即日起自有支付工具「Fami錢包」再度將功能升級，新增可儲存「全家」禮物卡功能，除了可多張禮物卡儲存進單一帳戶外，會員錢包可互相轉贈，還可線上支付購買隨買跨店取，三大特色提高禮物卡流通性，更創便利商店支付功能之先。

全家表示，即日起，只要透過掃描條碼、輸入驗證碼、確認金額簡單三步驟，即可將「全家」禮物卡存入「Fami錢包」中；禮物卡存入錢包中，除了可購買店內商品外，還可在「全家」APP線上支付購買隨買跨店取商品(禮物卡不可使用購買菸品和代收、代售業務)，單一帳戶方便即時查詢餘額，更不怕多張卡遺失或沒帶出門；另外，「全家」觀察轉贈功能為會員最常使用錢包的功能之一，禮物卡存入錢包後，大幅提升禮物卡的流通性，除了可自用，也可作為朋友之間借還錢交際運用，或是父母給小孩零用錢等多元用途，更增加疫情期間零接觸防疫作為；禮物卡錢包帳戶儲值，單一帳戶最高可儲值5000元。

(時報資訊)