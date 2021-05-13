富旺(6219)跨入商業不動產領域，斥資2.01億元成功取得交通部鐵道局高速鐵路台中車站地區新高鐵段38及39地號土地使用權資產，租賃面積1萬7947.27平方公尺，折合5429.05坪，租賃期間20年。

富旺董事長林正雄表示，此案是中部地區唯一三鐵共構站區，其中，高鐵台中站以2020年疫情時期每日平均進出人次仍有高達51,845人次，是全台旅運量第二大的車站，加上捷運綠線G17站為台中市第一條捷運線的起站，串聯台中市區的人潮與商機，有助富旺業務更加多元化的發展動能，是此次富旺團隊們齊心致力參與投標的主要原因。

林正雄說，挾持高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共構優勢，目前已積極密切規劃此土地未來的複合式開發案，以餐旅、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能為主的商辦承租，掌握中台灣軌道經濟商機，挹注公司未來整體營運長期成長動能。

(時報資訊)