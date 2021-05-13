新竹縣五峰鄉連結苗栗縣觀霧地區，10月將有自動提款機，進駐桃山派出所後方，縣議員張益生13日在議會總質詢提出此案，期望新竹縣政府相關單位促成，方便在地居民及前往清泉、觀霧地區的遊客使用，也讓在地生活機能更加便利。

張益生表示，五峰鄉共有3座自動提款機，均位於前山，包含五峰鄉公所旁的郵局、農會及超商，住在後山的居民如桃山、清泉等地，都至少要花15至30公里的車程，十分辛苦、勞碌。不過近日終於傳出好消息，有望於桃山派出所旁增設自動提款機。

張益生說，一般民眾應該很難想像自動提款機不普及的狀況，不過在山地鄉，沒有提款機卻是常態，桃山村居民約有1000人，每月前往郵局提款機約60人，住在桃山、清泉、白蘭部落的居民，至少要花費15至30公里不等的車程，而雲山、雪霸、民生、石鹿地區的居民則更遙遠。

張益生表示，有民眾向他反映此需求後，他也透過立委孔文吉爭取，除了居民之外，未來也能服務在地遊客，包含民宿或露營者，均有機會使用。張益生13日在議會中也提出此案，已有相關單位前往會勘，有望促成此事，因此他也再度拜託新竹縣政府相關單位，包含管轄桃山所的縣警局等。

張益生也指出，警察局、鄉民代表、新竹郵局等相關單位，日前已經前往桃山派出所現地量測及設計，這座位於五峰鄉後山的提款機，有望於10月完成設置，增加在地生活機能。

(中時 )