中國大陸截至5月12日累計接種新冠病毒疫苗逾3.5億劑次。中疾控主任高福近日則指出，預計到明年中國將有9億人至10億人接種新冠疫苗，可達到實現全民免疫的標準。但與此同時，新一波傳言也甚囂塵上：如接種疫苗將導致病毒「免疫逃逸」、打了疫苗就不用做核酸檢測等。

隨著各地接連推出刺激接種疫苗措施，大陸民眾對疫苗的關注度持續提高，與此同時，一些傳言也社交媒體上迅速傳播：如接種新冠疫苗易使病毒變異，導致病毒「免疫逃逸」，逃避人體免疫系統的攻擊。而對此，科研攻關組疫苗研發專班成員邵一鳴明確表示，此說法缺乏科學根據。

邵一鳴解釋，疫苗可以阻止變異株的出現，而不是促進它出現。即使沒有注射疫苗，人體感染新冠病毒後，免疫系統也會對該病毒產生免疫壓力，導致病毒變異株出現。但若事先接種疫苗，擁有對新冠病毒的基礎免疫力，即便感染該病毒，人體也能在很大程度上將病毒壓制下去，病毒複製的數量更少、病毒變異的機會也就更少。

至於有傳打了疫苗就不用做核酸檢測，真相是：極少數接種者仍可能出現核酸陽性。北京市疾控中心明確表示：新冠疫苗接種證明不能替代核酸檢測報告，原因在於特殊情況下，極少數受種者仍會出現核酸檢測陽性或發病。包括，接種疫苗後個別人因免疫失敗而未獲得有效保護、接種後需一段時間才能產生保護效果以及處於潛伏期的患者或無症狀感染者，即使接種，仍可能因已被感染而檢出核酸陽性或發病。

還有傳言得過新冠肺炎的人不用打疫苗？真相是：有二次感染的可能，仍需接種。美國、荷蘭、比利時等地都出現過二次感染新冠病毒的病例。大陸《新冠病毒疫苗接種技術指南》指出，既往新冠感染者（含無症狀感染者），在充分告知基礎上，可在6個月後接種1劑。

網路有傳言首劑接種後須在2至3周內接種第二劑，否則前功盡棄。此亦非事實。按《接種指南》，需接種2劑的滅活疫苗第二劑應在首劑接種後3至8周內完成。另對2劑或3劑次程序的疫苗，未完成接種者，建議儘早補種。且免疫程序無需重新開始，補種完成相應劑次即可。

(中時 )