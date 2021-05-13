警方調度超過200位交通警察，並動用138位義交現場指揮交通疏導，隨著各區陸續復電，交通狀況已恢復順暢。（台中市政府提供）

高雄興達電廠事故各地輪流供電 盧秀燕召開緊急跨局處應變會議

因高雄興達電廠事故，全國各地輪流停電，台中各區也出現限電情況，市長盧秀燕在下午4點40分親率警察局、交通局等市府同仁，到五權西路及環中路交叉口視察；盧秀燕提醒各相關局處務必密切留意停電，對各項公共服務與民眾生活的影響。市府於下午5點30分於台灣大道市政大樓惠中樓9樓市政廳，召開跨局處緊急應變會議，由市長盧秀燕主持。

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台中市警察局長楊源明說，今日下午一發現停電就立即調度超過200位交通警察，並動用138位義交現場指揮交通疏導，隨著各區陸續復電，交通狀況已恢復順暢。

盧秀燕表示，現在台電狀況還不明，雖然各區陸續復電，但不確定性仍大，指示相關局處須隨時整備待命，第一時間排除各種突發狀況，維護市民安全。

中科管理局副局長施文芳指出，中部科學園區有100多家廠商，園區內使用22.8KV部分廠商，配合台電採取分區輪流供電機制；外界關心的面板、晶元等大廠是使用161KV特高壓饋線，供電順序優於民生用電、工業用電，不受供電調度影響。

市府指出，台中捷運用電為161KV特高壓饋線，屬於交通用電，供電順序優於民生用電、工業用電，因此不受供電調度影響，捷運綠線正常營運。

(中時 )