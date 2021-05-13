還要等。台電高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，引發興達電廠電力無法輸出，啟動電網自我保護機制的513全台大停電。台電針對C組與D組從下午3點起進行三輪限電，原定下午5點30分結束，但因無法修復，剛再加入第四輪限電，新增229萬戶，合計全台四輪將有846萬戶次停電。

至於是否進行第五輪限電，台電表示需視恢復供電情況而定，目前已緊急搶修設備，會陸續恢復供電。至於明天是否仍會停電？台電發言人張廷抒表示，當然是希望不要。

對於傳出是因今天電力不夠、太陽光電發電下降導致大停電，以及興達冒煙起大火，張廷抒則駁斥，指今天電源是夠的，備轉容量率有10％以上，主要是電網問題，不是發電端出問題，至於興達冒煙是水蒸氣。

依據台電訊息，第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶。第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

台電表示，民眾如要了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

(中時 )