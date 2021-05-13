因應台電興達電廠停機，全台分區輪流停電，內政部表示，警政署已立即成立應變指揮所，請各警察機關即時啟動應變機制，加強疏導交通及防範治安突發事故發生，目前適逢下班交通尖峰期，警方也會加派員警和義交協助疏導指揮，維持交通順暢。

另因停電，造成全國多處民眾受困電梯，各地消防人員獲報後，已立即出動救援，請民眾保持冷靜，不必驚慌。

(中時 )