【全台大停電】內政部成立指揮所加強交通、維安及脫困 17:302021/05/13 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應台電興達電廠事故導致分區停電，內政部成立指揮所加強交通、維安及脫困。（取自內政部網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應台電興達電廠停機，全台分區輪流停電，內政部表示，警政署已立即成立應變指揮所，請各警察機關即時啟動應變機制，加強疏導交通及防範治安突發事故發生，目前適逢下班交通尖峰期，警方也會加派員警和義交協助疏導指揮，維持交通順暢。 另因停電，造成全國多處民眾受困電梯，各地消防人員獲報後，已立即出動救援，請民眾保持冷靜，不必驚慌。 營業場所業者不配合防疫 台東縣府：依法開罰並強制停業 「快用愛發電」興達廠跳電網怒評1星 維基因全台停電遭改嗆翻 (中時 ) #因應 #停電 #內政部 #指揮所 #加強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委踢爆 萬里摘星樓檢疫所混住 04:102021/05/13 焦點要聞 台中防疫再加嚴 祭出14項措施 04:102021/05/13 地方新聞 台積竹科寶二基地 環評提十建言 04:102021/05/13 金融．稅務 宜蘭確診童學校 8日才辦校慶 04:102021/05/13 焦點要聞 全台大停電 砷化鎵三雄報平安 16:222021/05/13 財經 黃偉哲要八大行業實名制 沒得講情 04:102021/05/13 地方新聞 興達電廠跳機全台大停電 北市傳28件電梯受困 15:582021/05/13 生活 台中警方臨檢 宣導反酒駕兼堵防疫破口 11:302021/05/13 社會 指揮中心漆黑一片 疫情直播突中斷 網驚：世界末日？ 16:442021/05/13 生活 疫情嚴峻 政院拍板紓困預算上限拉高至6300億元 12:092021/05/13 政治 台中第四分局擴檢 要求夜店實名制、客人室外受檢 12:142021/05/13 社會 政治熱門新聞 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 - 政治 陳時中一句話說溜嘴嚇壞國人 藍委驚：還能繼續指揮嗎？ - 政治 德媒揭露：一件事讓台灣疫情現原形 「防疫優等生」金身恐破 - 政治 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 【全台大停電】新北近16萬戶受衝擊 侯友宜說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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