興達電廠。（本報資料照片）

高雄興達電廠今（13）日無預警大當機，導致全台各地多處停電，突如其來的大範圍停電引發討論，甚至有人分享臉書一篇神預言，指一名劉姓網友昨日發「做夢文」，暗示某發電機組下午供料系統故障需要檢修，吸引大批網友朝聖。

劉姓網友昨日晚間在臉書社團「核能流言終結者 聊天室」發文，內容寫道「某發電機組下午供料系統故障需要檢修，該機組降載10趴以方便檢修。不到30分鐘，調度就要求回升負載...電廠挺不住壓力，只好作假信號勉強供給燃料以達到滿載....異常運轉到晚上撐過尖峰負載再看看讓不讓修.......」

這篇貼文在社團引發討論，不少網友紛紛來留言「興達電廠？」、「我開始相信有神了」、「我還特地回來找這篇...」、「來看預言家」、「請報今天的威力彩QQ」，而貼文者也發文回應「我的夢真的跟興達電廠無關.......啦？我真不想當預言家啊~」，也趕緊解釋是變電所線路故障，導致電廠電力無法輸出，保護機制跳機。

網友昨晚貼文暗示電廠故障，今天停電後引網友朝聖。（圖／翻攝臉書社團核能流言終結者）

台電下午緊急召開記者會說明，指高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

(中時新聞網)