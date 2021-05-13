竹北高中校長陳瑞榮表示，爭取設立的雙語實驗班已獲得教育部核定，110學年度開始招生。（莊旻靜攝）

國立竹北高中成立竹苗苗區、國立高中唯一一所雙語教育實驗班，已獲得教育部核定通過，110學年度開始招生，將有外籍教師協同教學，結合現有英文教育、雙語學科教學，培養學生與國際接軌的實力。

竹北高中校長陳瑞榮表示，校內長期發展英文教育，也與台北市、新北市及竹科實中等22所學校，共同組成NPDL國家隊，NPDL為New Pedagogies for Deep Learning深度學習教學法的縮寫，為跨國的全球夥伴聯盟，全球有8個國家、1500個學校參與，竹北高中也是其中的一員。

受到行政院國家發展委員會提出雙語國家政策發展藍圖影響，也因新竹地區為台灣科技產業重鎮，國際化的程度與必要性及高，因此在教育部的倡導及鼓勵下，竹北高中提出雙語教育實驗班計畫，也是竹苗苗區第一所獲得核定、通過的國立高中職。

陳瑞榮也表示，家長及社區對於雙語環境的學校十分期待，也展現了高中階段雙語教育的迫切及必要性，陳瑞榮說，過去在疫情尚未影響全球前，學校曾舉辦英國、澳洲及日本的國際教育旅行，疫情發生後，也有與其他國家學校的視訊，提升學生的國際視野。

竹北高中的「雙語教育實驗班」入學方式與普通班相仿，國中畢業生依循現行升學方式，進入竹北高中後，再依據個人的性向發展與英語能力篩選，，升到高二時可依個人的發展方向，選擇繼續留在雙語班，或者重新選組進入社會組或自然組。

陳瑞榮也表示，雙語教育實驗班的方向會以國內頂尖大學升學為導向，保留學測及指考升學考科中文化為主的教學，強化其他學科課程及環境的雙語化，全力營造雙語教育情境。

(中時 )