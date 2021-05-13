吳女與先生分居10多年，2019年2月19日在中山北路發現先生轎車副駕駛座坐著李姓小三，立即拿起手機錄影，小三不甘示弱，下車打掉正宮手機，毆傷她的眼睛、咬傷手指，兩人互扯頭髮、手腳都有受傷，先生見狀立刻將吳女拉開並駕車離開，士林地院日前判決，依侵害配偶權判決小三須賠償48萬，小三也反控獲6萬元醫藥費，可上訴。

正宮主張，從先生家人口中得知李女就是小三，已同居多時，兩人還一起出國，害她身心俱疲，依侵害配偶權求償155萬慰撫金。小三被毆傷後，則反控正宮先動手搶奪皮包，遭辱罵「你這個整形女，你的下巴、眼睛、鼻子、胸部以及全身都是整形的，我要讓你毀容，我要殺了你」等語，並求償200萬。

小三辯稱，情夫負責室內裝修、不動產買賣，她則是畫圖規劃，兩人因業務關係結識，常一起出國採購飾品、傢俱等軟件，並充當翻譯工作，否認逾越男女正常交往分際。

判決指出，兩人自2016年4月起足跡遍及香港、大阪、吉隆坡、澳門、釜山等地，次數多達22次，還有搭乘黃金公主號郵輪前往日本，小三工作上的報酬只有工程款的2成，住宿、機票都是高額的成本，不合情理，且去的地點都是非英語系國家，大可聘請當地人作為翻譯，搭乘郵輪，除了旅遊以外，不可能採用此種交通方式，出國採購裝潢物件，小三、情夫出國旅遊已破壞婚姻間忠誠義務。

判決指出，小三明知情夫是有配偶之人，行為顯已逾越一般男女社交分際，衡量兩造身分、社經地位，判決小三須賠償45萬精神慰撫金，以及3萬費醫藥費，小三主張臉部多處擦傷，反向正宮求償，法院判賠6萬元。

(中時 )