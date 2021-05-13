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由於近日出現不明感染源本土個案，台灣疫情再升溫。多位聯合國特別機構行政首長先前共同發表「海員與機組員優先施打新冠肺炎疫苗之聯合聲明」，國立中山大學海洋政策研究中心指出，除海運、空運之外，跨境運作人員之定義亦應擴及漁船、海巡等人員，納入優先施打疫苗範圍，以防堵疫情於國境之外。

中山大學海洋政策研究中心主任胡念祖表示，對國內疫情控制卓越的我國而言，海運與空運仍舊是支持我國經濟的命脈，亦是當下承擔最高風險的跨境行業，我國漁船依舊出海作業，供給國內水產商品；我國海巡依舊出航或在港口執法，維護國家海洋法律秩序，這些人員亦應受到優先的保護。

國立中山大學海洋政策研究中心研究人員、中山大學政治學研究所博士生朱鵬光觀察，近日疫情本土傳播再起，這次主要受害者便是一群在全球疫情下仍承擔風險，跨國境運作的航空業從業人員。上述聯合國體系機構已表示支持即時發展出一套國際調和的疫苗接種認證架構，以便利海員與機組員的國際旅行。

朱鵬光則建議政府依循聯合國系統呼籲之內涵與精神，將跨境運作之機組人員、海員，以及漁民與海巡等人員的疫苗接種納為最優先，以期維護海運、航空、漁捕與海域執法等活動的正常運作，並將疫情防堵於國境之外，使國人能走過疫情的挑戰。

國立中山大學海洋政策研究中心主任胡念祖特聘教授（左）與中山大學政治學研究所博士生朱鵬光（右）說明「海員與機組員優先施打新冠肺炎疫苗之聯合聲明」。（圖/中山大學提供）

而位於台中的弘光科大，在疫情升溫危機之際，宣布利用校內「自動化口罩生產實驗室」，由美斯潔公司(MASgicK)提供專利技術，生產口罩給師生到醫療機構實習用及捐贈弱勢團體，深化產學合作。此款口罩採用特殊黏膠材質，能直接貼在臉上使用，改善戴傳統耳掛式口罩的不適感，方便聽障者、孩童配戴，生產實驗室12日首次亮相，已生產7000片口罩捐贈給社福團體使用。

弘光科大校長黃月桂表示，學校建置「自動化口罩生產實驗室」，要感謝美斯潔公司董事長翟本喬幫忙爭取到美國非營利組織Give2Asia捐助40萬元美金經費，而且提供他們研發了10年的「無耳掛黏貼式口罩專利技術」給學校。

黃月桂指出，實驗室成立是企業社會責任跟大學社會責任的結合，所生產的「無耳掛黏貼式口罩」除提供學生在校外醫療機構相關實習場所使用，也捐贈給社福團體使用，目前，已經捐贈7000片口罩給中部4家社福機構，包括弘道老人福利基金會、社團法人台中市聲暉協進會、南台中家庭扶助中心、婦聯聽覺健康社會福利基金會台中至德聽語中心。

(中時新聞網)