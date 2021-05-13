108課綱登場，要讓孩子五感全開，提升素養的趨勢帶動了文化產業的轉型，透過推廣閱讀傳遞知識與娛樂，為了延攬菁英人才，讓企業規模再成長，成立17年的「台灣艾瑪」在員工福利上更加用心，透過提升同仁的素養，啟發更多的孩子。

台灣艾瑪的業務員在公司內部被暱稱為「說書人」，除了提供高額獎金，公司定期提供完整專業知識訓練，協助全體同仁廣泛獲得相關專業知識，培育全方位的專業人才，為了給予員工更開拓的視野，過往每季都會辦理國內外旅遊，遍及歐亞美澳，讓同仁工作之際，實現環遊世界的夢想，足跡踏遍瑞士、日本、土耳其、吳哥窟，犒賞同仁。

陪伴大小朋友走過美好時光的「鼎美玩具」（TOY WORLD）也跟上這股趨勢，引進國內外各項潮流商品，不只透過玩具啟發孩童，也有不少大人在這裡重溫兒時夢想，為了符合企業理念創造快樂的工作場域，除了激勵員工個人的績效獎金、三節獎金，還有以團體總成績來發放的營業績效獎金，公司還為員工解決用餐的問題，雖然門店不能開伙，但由公司提供伙食津貼，從小細節到人生大事，公司都不缺席，讓同仁在工作的時候可以以愉悅的心情面對消費者，從照顧員工出發，為消費者帶來更好的體驗。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業願意以多元的方式鼓勵員工，增加員工的認同感與企業共同成長打拚，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)