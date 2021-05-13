興達電廠跳電北市交通號誌不亮，造成交通大打結。（圖／民眾提供）

交警全面出動指揮交通。（圖／民眾提供）

興達電廠現場曝光！煙囪突冒白煙 全台大停電民眾緊急救魚

高雄興達電廠今（13日）下午2時37分發生不明原因跳機，造成全台各地大停電，被迫採取分區停電措施，包括北北基、桃竹苗等地，都有民眾在網上回報停電，連交通號誌也大停擺、交通大亂。興達電廠跳電不久，警政署長陳家欽立即成立應變中心，通令各縣市政府警察局檢視轄內各交通號誌故障情況，各地警局緊急派遣員警與義交協助疏導指揮，避免路口交通堵塞或混亂。

署長陳家欽特別要求各警察機關首長，應掌握轄區可動用的警民力員額，以因應緊急狀況時的勤務調度，並提醒同仁執勤時，務必注意自身安全，並即時防制任何治安突發事故的發生。

警政署指出，警方會適時發布新聞及跑馬燈提醒民眾注意，並已請國道公路警察局、航空警察局、鐵路警察局、各港警總隊全力維護陸、海、空交通旅運安全、警察廣播電台密切配合，即時通報應處。

此外，包含警政署及全國各地警分局勤指中心、外勤單位及重要機密的警政資料庫伺服器，都有不斷電系統，經緊急啟動相關機制後，可確保全台警政機關維持台灣各地的警政治安、交通基本需求。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

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(中時新聞網)