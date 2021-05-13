南科管理局表示，興達電廠13日跳機，南科園區只有7家廠商受影響，台積電和聯電等大型企業，未停電，只有受到減壓的影響，目前南科園區廠商供電，已經恢復正常。

南科管理局說，13日輪留分區停電事件，受到影響的廠商，原預計C、D群組，受影響廠商40餘家，經過調查之後，實際受停電影響廠商為7家。

管理局表示，台南科學園區和高雄路竹科學園區的161KV用電，包括台積電、聯電、以及群創等企業，並未停電，僅受壓降影響。

(工商 )