興達電廠跳機 南科7家廠商受影響 台積電只減壓 17:412021/05/13 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南科管理局表示，興達電廠13日跳機，南科園區只有7家廠商受影響，台積電和聯電等大型企業，未停電，只有受到減壓的影響，目前南科園區廠商供電，已經恢復正常。 南科管理局說，13日輪留分區停電事件，受到影響的廠商，原預計C、D群組，受影響廠商40餘家，經過調查之後，實際受停電影響廠商為7家。 管理局表示，台南科學園區和高雄路竹科學園區的161KV用電，包括台積電、聯電、以及群創等企業，並未停電，僅受壓降影響。 台積電加入美半導體聯盟 大陸晶片業剉咧等 興達電廠停機 科技廠影響程度低 (工商 ) #群創 #台積電 #聯電 #停電 #興達電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興達電廠停機釀停電 行政院回應了 15:352021/05/13 政治 「快用愛發電」興達廠跳電網怒評1星 維基因全台停電遭改嗆翻 16:102021/05/13 生活 興達電廠跳機全台大停電 北市傳28件電梯受困 15:582021/05/13 生活 興達電廠跳機 逾1077家廠商受影響 20:472021/05/13 財經 興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批：綠營能源政策根本錯誤 18:112021/05/13 政治 《半導體》停電事件 台積電、聯電部分廠區短暫壓降 17:062021/05/13 財經 【全台大停電】興達電廠跳電 網友惡搞維基百科：因為禁止人與人的連結 17:282021/05/13 政治 【全台大停電】興達電廠現場黑白煙竄天 洩氣般巨響嚇壞人 17:542021/05/13 生活 【全台大停電】興達電廠故障停機 消防署：應變小組人員待命嚴防災情 19:372021/05/13 社會 【全台大停電】興達電廠事故 網友譏民進黨：電給我放出來用 17:072021/05/13 政治 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 《商情》原料飆天價 中鋼再漲8％ - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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