台股夯、地下代操業又開始猖獗。金管會證期局副局長郭佳君13日指出，2021年以來已有4件檢舉案、2020年則有11件檢舉、移送檢調3件，而2019年、2018年也都有零星的1件、2件案件，但檢舉案常因證據不足無法移送，郭佳君提醒投資人，如有委託專家代客操作的需求時，一定要找合法業者，以保障自身權益。

郭佳君表示，近期金管會接獲民眾檢舉反映坊間有主打「股票代操高額獲利」的不明廣告，這些「地下代操業者」多半是境內業者，被檢舉無照收取會費、幫投資人代操，她提醒，為保障自身權益，民眾如有委託專家代客操作進行投資管理的需求，應委託依法得經營全權委託投資業務之業者辦理，以避免糾紛。

郭佳君表示，過去也常有檢舉案，但常常因無具體事證無法移送。她指出，必須要掌握與代操業者的對話記錄、代操記錄，包括收費對話、提供帳號匯款證明，可以證明對方收錢幫忙代操。

郭佳君表示，目前得申請合法經營全權委託投資業務的業者，包括「證券投資信託事業、證券投資顧問事業、兼營證券投顧業務之證券商或兼營有價證券全權委託投資業務之信託業」，建議民眾於委託投資前，可先至投信投顧公會網站查詢合格業者名單。

郭佳君表示，依證券投資信託及顧問法第107條規定，未經主管機關許可，經營全權委託投資業務，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上5,000萬元以下罰金。民眾如發現有不肖人士進行非法代操之情事，可檢具具體事證予金管會轉請法務部調查局調查，亦可逕向法務部調查局告發。

(工商 )