三星電子周四宣布，預計到2030年要投資171兆韓元(約1510億美元)於非記憶體晶片產業。較三星在2019年宣布的133兆韓元的投資目標再往上提高，顯示在全球半導體短缺的背景下，相關公司繼續增加投資力道。

南韓政府也在周四宣布，將為南韓本土的晶片業者提供更多租稅優惠，之外還包括對晶片業者1兆韓元的貸款。

據南韓半導體產業協會的調查，包括三星電子和SK海力士的153家南韓晶片業者已經計畫今年到2030年間投資總計510兆韓元或更多。

三星電子對非記憶體晶片投資目標的提高，希望在2030年成為世界第一的邏輯晶片製造商，同時希望挑戰台積電晶圓代工製造的地位，以及高通在行動處理器的領先位置。

三星在聲明稿也指出，南韓平澤市的第三條生產線預計在2022年下半完工。

南韓總統文在寅周四也親赴三星平澤市的工廠，發表談話。

南韓貿工部表示，從2021年下半到2024年，南韓將對開發包括半導體關鍵技術的大型公司，其資本支出的稅收減免，從3%提高到6%。

政府也將提供1兆韓元的長期貸款，用於增加8吋晶圓的代工製造能力，以及加強對材料和封裝的投資。並且還將增加晶片產業工人接受培訓的人數，到2030年增加到3.6萬人，較2019年的目標增加一倍。

南韓半導體工程學會主管Jinwook Burm指出，建立一個環境，有大量人力和晶圓廠，讓小型的無晶圓公司能夠興旺發展，這將會很自然地推進系統晶片產業。

(時報資訊)