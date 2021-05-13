高雄興達電廠今(13日)發生事故，導致全台各地出現大停電，連中天鯊鯊主播李珮瑄也受到波及，正在燙頭髮的時候遇到停電，更無懼美女形象恐怕受到影響，把整頭都是髮捲的狼狽模樣忠實呈現給觀眾知道，十分敬業。

全台今日下午出現輪流停電狀況，李珮瑄恰巧在燙頭髮的時候遇上大停電，戴著口罩的她，滿頭都是髮捲，屋內黑漆漆一片。不過敬業的她，顧不得一身狼狽模樣，立刻開直播把停電的現場狀況忠實呈現給觀眾知道，「我人在東區髮廊，可是現在已經停電了，所以目前才會看起來這麼暗。」

李珮瑄燙頭髮一半遇停電，顧不得素顏模樣曝光，立刻上線播報。(取自中天新聞YouTube)

李珮瑄還不忘幽默自嘲，她今天是素顏，所以不知道大家還認不認的出來她是誰，「大家好，我是鯊鯊主播李珮瑄。」她還笑說自己算是其中一個受災戶，因為停電十分突然，想不到第二劑上完準備要捲髮捲遇到停電，而李珮瑄的狼狽素顏模樣也吸引大批網友觀看這難得一幕。

更有網友忍不住留言關心李珮瑄這樣不熱嗎？對此她笑說，她不熱，但她的頭髮非常需要加熱，直呼在這種停電的狀況下來說真的蠻慘的。

(中時新聞網)