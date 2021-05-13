疫情升溫，近期病例快速增加且分布於多個行政區，也讓民眾人心惶惶，防疫保單再次成為民眾熱門話題。進來有國內電子大廠包機接回印度員工，啟動對員工關懷機制，中壽(2823)指出，企業應重視員工健康，建議以團體保險加碼員工健康保障，同步提昇防疫需求及強化企業向心力。因此，中壽職場防疫商品「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」助企業加碼員工健康保障，轉嫁分散因疫情帶給員工經濟及職場安全衛生的衝擊風險。

中壽指出，投保中壽企業團險只要規劃有壽險、傷害險或住院醫療險(實支實付型或日額型)等主約，均可附加「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，65歲以下員工都能投保，員工配偶與子女等家屬亦可加保，企業就可以幫助員工擁有每日住院日額2,000元保障。假定不幸確診法定傳染病經醫師診斷實際住院15天，即可申領法定傳染病關懷保險金，讓員工於住院期間能安心養病，降低家庭經濟開銷的壓力。

全球新冠疫情不斷升溫，尤以印度疫情最為嚴重，曾24小時內超過40萬例確診，創下世界單日新增確診紀錄。而許多跨國企業為確保海外營運正常，仍須外派員工到海外工作，台灣也有不少遠赴印度工作員工，但海外就醫費用相對昂貴，規劃員工差旅險，只有意外險是絕對不夠的，建議也要針對疫情搭配「海外突發疾病保險」相關的保障，可對員工於海外突然發生疾病相關醫療費用(包含住院醫療、急診、門診等)予以補償，分散海外醫療風險。

中壽針對企業差旅員工推出「中國人壽團體飛越奇積海外突發疾病調整係數批註條款」，在差旅險中海外門診、海外急診、海外住院、海外住院補償金部分給予加強，聚焦部分醫療費用較高的國家提高醫療險保障；像是在美國、加拿大、歐洲等地就醫可享有最多三倍保額保障，在中國、日本、韓國、泰國、越南、紐澳等國家則享有最多兩倍保額保障，讓員工為公司出外打拚，發生突發疾病時能有足夠的保障享用更好的醫療資源。

(時報資訊)