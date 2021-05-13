現代人普遍晚婚，因此不少年輕人都有過被催婚的經歷，對於婚姻，有些人很期待，但也有部分人比較排斥，搜狐網命理專欄點名，雙子、巨蟹、處女及水瓶座的人最不敢甚至不想輕易踏入婚姻，就算談戀愛也要談很多年才會考慮結婚。

▍1. 雙子座

雙子座在年輕的時候比較愛玩，對他們來說，結婚就像是一種束縛，在還沒有盡情享樂前，不想太快把一生交出去，因此會抗拒婚姻，就算他們有對象也只是談戀愛，並不會和戀人討論到結婚，認為享受當下最重要，唯有等他們年紀比較大的時候，才會靜下心來考慮婚姻問題。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座天生敏感且缺乏安全感，雖然內心很渴望家庭，但同時他們也害怕選錯人，無論是對自己或婚姻都沒有很大的自信，從能否承擔起婚姻的責任義務，到結婚以後會不會後悔等，一系列的問題都會讓他們感到害怕，所以他們面對婚姻的時候總會很猶豫和糾結，能拖就拖，認為晚點結婚也不遲。

▍3. 處女座

處女座是完美主義者，不管是對自己還是他人都有著超高要求，對於愛情和婚姻更是如此，他們一直在努力尋找一位符合他們要求的伴侶，哪怕已經有不錯的對象，他們還是會挑剔，總認為某些點沒有達到他們的標準，所以他們會一直等，直到出現一個完全合適的人才願意結婚。

▍4. 水瓶座

水瓶座在感情中非常保護自我，甚至有點防備，因為他們不想讓自己受傷害。水瓶座很注重兩個人在一起的感受，他們認為默契不是一朝一夕就能擁有，所以他們的戀愛一般都要談很久，經過長久觀察後才會完全認可對方，加上婚姻不是兒戲，所以他們會給自己足夠多的時間來判斷對方是不是值得相守一生的人。

(中時新聞網)