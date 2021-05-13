PCB廠-敬鵬(2355)今天下午證實桃園廠區有員工確診新冠肺炎，敬鵬表示，該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，目前亦確認其曾近距離接觸者約11人，並已即刻依相關單位的指示進行居家隔離，公司今天除針對該員工作場域加強消毒外，並針對公共區域及全廠區進行消毒，目前包括桃園廠區在內，各廠區營運及生產均正常。

敬鵬驚傳桃園廠區有員工確診新冠肺炎，引起桃園當地廠商高度關切，敬鵬今天下午也證實有員工確診，目前該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，公司業已追溯該員之接觸史，以較政府衛生單位規範嚴格的標準，確認其曾近距離接觸者約11人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離，每日回報體溫；相關部門所有同仁每天量測體溫3次；公司並將持續關切及提供相關諮詢與協助。

敬鵬表示，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，台灣地區員工教育訓練全面停止、減少會議數量、減少會議與會人員、嚴格執行全面戴口罩、所有進場人員一律量體溫、身處公共區域期間一律全程配戴口罩，而公司除原定例行消毒，今日亦擴大辦公區域消毒範圍，除針對該員工作場域加強消毒外，並針對公共區域及全廠區進行消毒。

敬鵬強調，目前桃園廠在內各廠區均維持正常運作，此事件不影響公司營運及生產。

受到上游原物料價格上漲及缺料影響，敬鵬第1季稅後虧損5383萬元，每股淨損為0.14元，累計前4月合併營收為56.85億元，年成長10.88%。

敬鵬表示，目前訂單沒有問題，預期隨著供應鏈運作逐漸順暢，營收有機會逐季成長，雖然公司已與客戶協商漲價，但材料廠又傳出要漲價，能否將二次漲價轉嫁給客戶仍是未定之數，加上匯率波動變數，能否獲利仍待觀察。

(時報資訊)