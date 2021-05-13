興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

高雄興達電廠因故全廠停機，國內出現大規模停電，台東10鄉鎮及南迴太麻里火車站也受影響，所幸無人受困電梯。但有部分民眾表示，才5月就這樣，等到真正進入夏天，停電連電扇也不能吹，快熱暈了。

民眾說，才5月台電就出包，到了夏季7、8月還得了，該不會三不五時就停電吧。民眾拿著台電電費單確認組別，再對照全台限電停電編組說，奇怪！我家明明是D組，接獲友人訊息通知下午3點多停電，現在又說6點多要停；也有人說明明下午4點10分才復電，怎麼4點40分又停電了，質疑分組根本不準確。

台東1名美髮業者上網抱怨，剛把客人的頭髮洗好，正要吹頭就沒電！沒冷氣又熱又尷尬，此外，也有不少餐飲業者不確定台電晚上能否正常供電，表示乾脆休息一天好了。

台電台東區營運處表示，目前執行分區輪流停電，下午3點至3點50分開始實施緊急分區輪流停電，受影響戶數36055戶。另台東縣警察局表示，對於重要路口號誌燈無法警示，將派遣警力疏導交通。

據了解，受高雄興達電廠停機影響，台東地區包括台東市、池上、海端、卑南、關山、金峰、鹿野、達仁、大武及太麻里等10個鄉鎮，今天下午2點50分左右分別停電，南迴鐵路太麻里火車站也停電，所幸20分鐘恢復電力，但不影響列車行駛。

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(中時 )