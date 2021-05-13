興達電廠現場曝光！煙囪突冒白煙 全台大停電民眾緊急救魚

高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠4部機組跳脫，全台突發大停電，目前台電已啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制；有民眾直擊該電廠的2座煙囪目前仍冒出濃密白煙與黑煙，不時還發出像是洩氣般「沙沙」巨響，附近居民說2點半左右有1聲巨大聲響，直呼「很害怕會爆炸」。

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有民眾在臉書「記者爆料網」PO出一段興達電廠現場影片，只見電廠的煙囪不斷狂冒黑煙與白煙，但不確定是否為機組跳脫所造成；據悉，在電廠附近的居民表示，下午時突然看見電廠煙囪冒出黑、白煙，還有「沙沙沙」巨響，很像在洩氣，沙沙聲在下午2點37分最大聲，直呼「住了快30年，從沒看電廠發生這種事情。」

有民眾直擊該電廠的2座煙囪目前仍冒出濃密白煙與黑煙，不時還發出像是洩氣般「沙沙」巨響。（圖／記者林雅惠攝）

台電強調，此次停電禍首是來自匯流排，它的功能就像是延長線一樣，負責將電廠發出的電送出，這是屬於電網端的故障，並非缺電。至於興達電廠煙囪冒白煙，經查證是排放水蒸氣。

目前台電已啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，第1輪限電時間1500至1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。第二輪限電時間1550-1640，限電戶數約193萬戶。第三輪限電時間1640-1730限電戶數約224萬戶。第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。預計總影響戶數為617萬。

此次大停電是因為超高壓變電所匯流排故障，造成興達電廠4部機組停機，其中包含啟動時間較長的兩部燃煤機組，造成系統頻率驟降；電業人士說，若超高壓變電所匯流排維修不順，供電恢復的情況恐怕會拉長。

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(中時新聞網)