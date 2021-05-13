國內一口氣暴增數十名確診個案，台北市萬華區茶室成重災區，目前累積5例確診，北市府今起對萬華區展開快篩機制，指定西園醫院與市立聯合醫院中興院區作為快篩點，只要有發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，就要盡快前往採檢，無症狀者則不必驚慌，待出現症狀再做即可。

台北市長柯文哲昨預告市府將研擬快篩機制，以檢測抗原蛋白質的方式，快速揪出疑似確診案例。柯今說明，快篩是給2種人做，分別為「有症狀」的病人與「防疫專業認為有必要做」的民眾，因為做任何事都有成本效益，不是隨便亂做。

柯文哲說，若民眾被感染還在潛伏階段，做RT-PCR或快篩一樣檢查不出來，不需要每天到醫院做快篩，那只是「做心安」，有症狀再做就可以。呼籲符合相關資格的民眾，現在可到西園醫院及市立聯合醫院中興院區進行快篩。

北市府今也匡列出高危險傳染區， 範圍北到桂林路、南到和平西路3段、東到康定路、西到梧州街，呼籲民眾若在4月15日到過此區域且出現相關症狀，建議儘速就醫採檢。被萬華分局列管的172家萬華茶藝館，相關接觸者可將享快篩免費。

媒體問及，新北市長侯友宜呼籲在危險區域大量普篩，北市怎麼看？柯則強調「有必要才去做」，就像不是每個頭痛病人都需要做頭部電腦斷層，他之前都不太贊成外界喊普篩、快篩，如今會在萬華展開快篩的原因是，該地已明顯出現社區感染。

柯感嘆，一套檢查系統建立沒想像中簡單，錢不是問題，拿到試劑先做再講，但醫護人員必須學習操作，從今日中午拿到試劑後，也需要1、2天時間才能讓所有醫護人員都會使用，強調該做的就做，也不要講太多，造成市民恐慌。

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(中時 )