乳癌發生率節節高升，但若是曾經接受隆乳手術的患者，又發現罹患乳癌、必須進行義乳重建時，是否可能產生其他併發症？為幫助更多人了解此類情況，亞洲大學附屬醫院醫師鄭旭棠特別針對「隆乳病患義乳重建手術後」做實證研究，成果獲國際權威美容外科醫學期刊英國美容外科期刊」發表。

根據世界衛生組織國際癌症研究機構去年底公布的報告，乳癌發生率以躍升全球常見癌症首位，而在台灣，乳癌也從2006年起高居台灣女性癌症第一名，每年增個案約達1萬4000名，換算下來，等於每37分鐘就有1名女性發現罹患乳癌，發生年齡也較其他種類癌症早。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，隆乳手術是女性民眾到整形外科諮詢乳房療程的熱門項目，其中不乏有想要升級罩杯的年輕女性、或產後乳房萎縮的中年婦女，若曾經接受隆乳手術後，又發現罹患乳癌且必須切除乳房者，常會擔心在重建義乳時發生併發症。

鄭旭棠表示，國際間針對隆乳病患因罹患乳癌後、接受切除或重建手術後的相關併發症實證文獻不多，他決定以系統性評價及統合分析等方式，比較有無隆乳患者後續接受乳房切除與重建手術的情況，結果發現，隆乳患者接受乳房重建手術後的併發症情況，與未接受隆乳手術者差異不大。

但鄭旭棠的研究顯示，曾經接受過隆乳的患者在進行切除或重建手術後，發生血腫的情況稍微多了點，這方面仍需進一步研究並確實做好術前溝通。他期盼透過此研究幫助患者了解臨床問題，也讓曾隆乳的病患在接受義乳重建前能有更多參考資料。

(中時 )