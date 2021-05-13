國內近來可說是多事之秋，除了本土疫情爆發，今天（13日）高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機，台灣因而採取分區輪流供電機制，不只疫情指揮中心記者會現場停電，台北市部分路段號誌燈停擺，交通大亂。資深媒體人李艷秋指出，不管是疫情、停電、缺水、出軌、斷交，政府網軍只有一招帶風向「大家要團結」；更讓她不禁感嘆，最近所有發生的事，只能用一句話結尾：天佑台灣。

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

李艷秋13日在臉書貼文表示，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中突然鬆口，開放地方政府可以自購疫苗。柯文哲大罵，中央該負的責任丟給地方，地方要自己去買疫苗，難道買不到是地方的問題嗎？非常不負責任！這個節骨眼上，開放地方政府自購疫苗，她質疑，是中央買不到，要地方各顯神通的意思嗎？

李艷秋指出，買疫苗絕對是中央政府主場，為什麼還要開放地方自購？呃...該不會是把疫苗採購變成藍綠縣市長能力大考驗，暗中將疫苗資源移給綠營縣市長，塑造綠營明星愛民有能力的形象吧？

李艷秋認為，只要國家有難，不管是疫情、出軌、斷交、缺水、停電，政府網軍只有一招帶風向：大家要團結，這時批評就是扯後腿，質疑就是不愛台；比如說這次疫情升溫是因為你的大意和鬆懈，糟蹋了政府的防疫成績，自己該好好檢討，再不收收心，疫情壓不下去就唯你是問。李艷秋不禁感慨，最近，所有發生的事，都只能用一句話結尾：天佑台灣。

網友回應說，「稍微跳個電就分區停電了！今年夏天會缺水缺電？還是綠執政所有的併發症要一次爆發了？」、「有這樣的政府，人民還期待什麼？。」、「我們的疫情指揮中心只能每天報數。」

相信政府相信黨 疫情嚴峻，疫苗需求暴增，指揮官陳時中突然鬆口，開放地方政府可以自購疫苗，柯文哲大罵：中央該負的責任丟給地方，地方要自己去買疫苗，買不到是地方的問題嗎？非常不負責任！ 這節骨眼上開放地方政府自購疫苗？是中央買不到，要地方各顯... 由李艷秋的新聞夜總會發佈於 2021年5月12日 星期三

(中時新聞網)