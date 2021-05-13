興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，釀成興達電廠共4部機組跳脫，造成513全台大停電。高市府下午3時20分完成0513停電災害應變中心一級開設，高雄市長陳其邁親自坐鎮，召集各局處待命。市府表示，這次是因設備故障所致，強調「用電無虞」。

經發局指出，台電將以C、D組分組輪流限電各50分鐘方式供電，第1輪為C組，停電時間為15：00～15：50，停電區域包含三民、仁武、大社、大樹、左營、鳥松、楠梓、鼓山、旗津、鳳山及燕巢區。

第2輪則輪由D組限電，停電時間15：50～16：40，停電區域包含三民、大社、大寮、小港、仁武、左營、永安、田寮、岡山、林園、阿蓮、前鎮、湖內、楠梓、路竹、鳳山及燕巢區。

以此類推，第三輪再輪回C組、停電時間16：40～17：30，第四輪D組、停電時間17：30～18：20，目前預計至少進行4輪限電，是否持續將視修復情形再行公布。

經發局重申，高市轄內電廠包含興達、大林及南部電廠，發電機組及再生能源發電設備總發電量達491.5億度，然目前全市用電量僅311.9億度，約占高市總發電量的63.45％，「用電無虞」，此次停電事故是因設備故障所致，請民眾勿以訛傳訛造成恐慌。

經發局指出，市府已掌握狀況並與台電保持聯繫，請市民朋友鎮定，不必驚慌，有問題請電 1911 或台電官網查詢，若有緊急狀況請撥打119尋求協助。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」，市府並將停電組別地圖公布於經濟發展局臉書粉絲團供民眾參閱，市府將持續與台電保持密切聯繫，盡速恢復供電。

(中時 )