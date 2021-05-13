倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日再度開低震盪收黑，終場下跌232.27點作收，跌幅1.46％，收在15,670.10點；櫃買指數則小漲1.88點作收，漲幅1.02％，收在187.03點；三大法人進出方面，外資續賣226.7億元，投信續買6.59億元，自營商續賣40.94億元，惟外資法人於台指期續買2,209口多單，累計淨空單部位為21,792口，心態呈現謹慎保守。

受美股12日四大指數重挫、恐慌情緒升溫影響，台股早盤加權指數一度重挫逾500點，多檔強勢股遭摜殺。不過，市場資金陸續轉進拉抬世界先進、聯電、環球晶、致新、茂林-KY、先進光、佳凌、AES-KY、致茂、榮創、海韻電、宏捷科、欣興、南電、精材等，盤勢也逐步回穩，終場收盤加權指數跌幅收斂。

個股方面，本周納入投資組合的世芯-KY，跌深就是最大的利多，隨股價已嚴重超跌，加上外資升評喊買，心態轉多下，預期後市仍有望續漲。

選股方面，雖近期相關防疫概念股表現亮眼，不過，畢竟是受消息面題材激勵，一旦疫情降溫，則不免再度快速下殺，故僅宜搶短；至於紡織、鋼鐵及航運股，均已累積不少漲幅，短線勢必有震盪整理之必要，建議投資人可待量縮價穩、籌碼經適度沉澱後，再行考量；而眾多跌深電子股，已在孕育新一波上漲契機，可待適當時機出手。

展望後市，預期市場信心的建立與恢復，可能仍需一段時間，近幾天加權指數及個股，恐會反覆震盪，投資人無須過度恐慌。後續只要國內新增確診案例不再大幅增加、甚至歸零，預期下周行情將可望展開一波強勁反彈。

(工商 )