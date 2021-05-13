因為捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）懷孕又宣布退休，原本一起搭檔女雙的台灣一姐謝淑薇，改和同樣尋覓新隊友的比利時梅藤絲（Elise Mertens）成軍，兩人從紅土賽季開始搭配，繼上一站西班牙馬德里網球賽一戰出局後，本周義大利羅馬網球賽再度首場惜敗，持續等待兩人合拍的第一勝。

梅藤絲單、雙打成績俱佳，單打世界排名第14，雙打則高居第1，謝淑薇則是女雙當今世界第2，因此連續兩站紅土賽都是女雙種子且首輪輪空，今天在羅馬站女雙16強賽，迎戰加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），「台比聯軍」首盤開局先讓對手保發成功後，接下來連續3度攻破對手發球局，6比1率先拿下一盤領先。

不過第二盤菲奇曼／歐兒摩絲振作起來，兩度破了謝淑薇／梅藤絲發球局，台比組合只能4比6被追平盤術；進入關鍵搶十局，謝淑薇和梅藤絲積極尋求突破，可惜在4比4平手後連掉6分，4比10吞下傷心的敗仗，謝淑薇／梅藤絲儘管連續兩站紅土賽都首輪輪空，卻也都突破不了16強這關。

台灣姊妹組合詹詠然／詹皓晴，昨天順利晉級8強，原本如果和謝淑薇這組都能一直獲勝的話，最快可望在4強戰對壘，可惜寶島內戰提前破局，詹家姊妹明天預定出戰日本組合青山修子／柴原瑛菜，尋求4強門票。

(中時 )