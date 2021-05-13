美國科技股近期股價呈現疲軟，連日的大幅修正，4大科技巨頭也都跌多漲少，但網路安全技術公司諾頓LifeLock（NortonLifeLock Inc）逆勢抗跌，本週股價上漲近20%，收盤創下歷史新高。

諾頓LifeLock為一家總部位於美國加州的網路安全技術公司，在全球40個國家設有分公司，於《財富》500強中名列第391位；諾度LifeLock 於12日上漲7.19%，收在25.03美元，創下歷史收盤新高。

美國最大燃油管線營運業者「殖民管線」（Colonial Pipeline）先前遭駭客組織DarkSide攻擊，油管斷供，影響美國約17個州的能源問題，美國更因此宣布進入國家緊急狀態。

根據美國財經媒體《Benzinga》報導，美銀證券（BofA Securities）分析師Tal Liani將諾頓LifeLock評級自「遜於大盤」調升至「買進」；Tal Liani指出，全球有逾500億的網路設備，但網路消費安全軟體 的普及率還是很低，隨著人們逐漸意識到網路消費安全的重要性，滲透率將會逐漸提升。

Tal Liani指出，諾頓LifeLock的2022財報展望預測營收將大幅上升8%至10%，本業EPS預估為1.70美元，「營益率自2020年的35%上升至2021年50%，EPS的年增率更高達60%」。

Tal Liani表示，該公司認為網路安全軟體在市場上滲透率還是不高，因此在用戶數量方面，仍有很大的成長空間。

(中時新聞網)