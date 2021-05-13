印刷電路板（PCB）廠敬鵬今天證實有一名桃園廠區員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，敬鵬將持續關切並提供相關諮詢與協助。

敬鵬發布重大訊息說明，已追溯確診員工的接觸史，以較政府衛生單位規範嚴格的標準，確認其曾近距離接觸者約11人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離，每日回報體溫。相關部門所有員工每天量測體溫3次，敬鵬將持續關切及提供相關諮詢與協助。

除原定例行消毒，敬鵬今天也擴大辦公區域消毒範圍，除針對確診員工的工作場域加強消毒外，並針對公共區域及全廠區進行消毒。

敬鵬強調，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，台灣地區員工教育訓練全面停止、減少會議數量、減少會議與會人員、嚴格執行全面戴口罩，且所有進場人員一律量體溫，身處公共區域期間一律全程配戴口罩。

敬鵬表示，此事件不影響營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

(中央社)