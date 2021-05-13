面對接下來有可能原本要在台北和平館舉行的總冠軍賽G5到G7，可能會因台北市政府防疫升級或中央防疫中心公布第三級無法舉行，PLG執行長陳建州表示，聯盟早已做好一切備案，更重要的是現在仍以防疫優先，「一切以CDC為主！」

陳建州表示，目前看起來北部確實比較危險，疫情不只是每天下午兩點，甚至可能每小時都有重大宣布，「現在就以防疫優先，我只是絕對富邦、夢想家這兩隊比較悲情，他們去年ABL也沒打完，所以我不喜歡PLG元年冠軍就沒結果落幕。」

以總冠軍賽前兩場票房收入大約1400萬元，陳建州預估G3、G4改採閉館進行，最少每場可能都損失千萬左右，「畢竟夢想家連門票附贈的T恤都做好了，接下來就看如何不要浪費，可以送到球迷手上當禮物，票房收入向來都是全給球隊。」

「假如和平館不能打，我們聯盟立場就是球團想要怎麼做，聯盟就是盡量配合，也不僅後面三場全到彰化舉行的唯一選項，」陳建州說，「我們當然有可能到第三方城市，只是我們還有報備流程要走，場地也要確定，只能用最短時間處理。」

「但我們聯盟跟球隊之間很好溝通的，只要在群組內講就可以了！接下來就看疫情發展了，我們會隨時做好因應的準備。」陳建州說。

(中時 )