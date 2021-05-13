高雄興達電廠14時37分大跳機全廠停機，供電不足造成全台各地輪流大停電。連帶影響台灣自來水系統供應，台灣自來水公司表示，台電興達電廠因事故全廠停機，導致全台4縣市多個加壓站受影響停止運作，包括新北市淡水區、三芝區、樹林區、新莊區，桃園市大溪區數里、新竹縣峨眉鄉、寶山鄉、新竹市、苗栗縣頭份市，皆分時段停水。

以下為各縣市停水區域及時間：

新北市淡水區一帶周邊巷弄，停水時間：05月13日16時30分至05月13日20時30分。

新北市樹林區全部、板橋區、溪崑地區全部、新莊區西盛里、桃園市龜山區迴龍地區全部，停水時間：05月13日15時30分至05月13日22時30分。

新北市三芝區一帶周邊巷弄，停水時間：05月13日15時30分至05月13日22時00分。

新北市新莊區一帶壽山路、天祥街、鳳山街、青山路一段、新北大道七段、雙鳳路、中正路746巷等以上包含所有巷弄。停水時間：05月13日16時00分至05月13日23時00分。

新北市汐止區水源路二三段。停水時間：05月13日17時00分至05月13日19時00分。

桃園市/大溪區/永福里、義和里、一心里、一德里、田心里、福仁里、月眉里。停水時間：05月13日12時30分至05月13日18時30分。

桃園市/楊梅區/東流里、大平里、紅梅里、梅新里、秀才里、永寧里、頭湖里。停水時間：05月13日16時00分至05月13日23時00分。

新竹縣峨眉鄉富興村、寶山鄉寶斗村，停水時間：05月13日15時00分至05月13日22時30分。

新竹市新香街，芝柏一、二、三、五街，香檳一、二、三、五街、東香路二段，柴橋路，停水時間：05月13日15時30分至05月13日23時30分。

苗栗縣頭份市流東里、珊湖里、斗煥里、新華里，停水時間：05月13日15時00分至05月13日22時30分。

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(中時新聞網)