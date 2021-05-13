興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

對於今天下午台電發簡訊指出興達電廠因為事故而停機，系統供電能力不足，開始分區輪流停電一事，民進黨不分去立委洪申翰指出，是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足的問題，因此絕對不是缺電。而重啟核四公投領銜人黃士修在洪申翰臉書留言，「所以就是缺電啊，否則興達跳掉也不會這麼慘烈，不用再逃避現實洗地了啦」。網友也諷刺，「不是走私，是超買；不是缺電，是跳電」！

洪申翰在臉書指出，經過初步查證，現在的狀況是由於路竹北超高壓變電所匯流排故障，也就是電網系統的故障所造成，導致興達2號機、4號機及複循環發電3號機、4號機跳脫，影響約2000MW，實行緊急分區輪流停電，目前已在控制中，應可逐漸恢復，請大家不用慌張。

洪申翰強調，電力有發電、輸電、配電三個階段，讓大家獲得電力。今天是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足的問題，因此絕對不是缺電。因為瞬間減少一部分電力，需要穩定電網，所以以停限電方式穩住電壓頻率，讓電力系統逐漸恢復。此次事件呈現電網風險管理設計的問題，不是缺電問題。

洪申翰表示，現在的跳電或停電，是電網設備故障瞬間，為了穩住系統電網的電壓跟頻率，所做的自動低頻卸載。今天午後用電尖峰時段的備轉容量應該有超過3500MW，其實是超過這次瞬間跳脫的電力(最新消息不到2000MW)，所以不是電廠不夠，不是缺電。

重啟核四公投領銜人黃士修在洪申翰臉書留言，「所以就是缺電啊，否則興達跳掉也不會這麼慘烈，不用再逃避現實洗地了啦」。

網友也留言諷刺，「不是走私，是超買；不是缺電，是跳電」！

(中時新聞網)