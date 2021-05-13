近日台灣疫情升溫，全國性棒球賽是也受到影響，中華棒協今日發出聲明表示，近期盃賽都以閉門方式舉行，包含少棒TOTO盃、青少棒小馬聯盟、青棒玉山盃以及成棒甲組春季聯賽等，都宣布不開放觀眾進場，其中TOTO盃全國少棒錦標賽因北市升級為準三級，由青年球場改至台南亞太球場開打。

中華棒協聲明如下：

針對國內新型冠狀肺炎疫情防疫發布第二級警戒因應措施

1.依據110年5月11日「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（簡稱指揮中心）所發佈之防疫升級政策。

2. 考量目前國內新型冠狀肺炎疫情發布第二級警戒，為避免持續擴散並確保參賽者健康安全，自110年5月14日起，近期全國性賽事將改以閉門賽事舉行，不開放觀眾入場，媒體記者、球探憑工作證進入。

3.敬請各位隊職員及選手、大會技術人員、工作人員及觀眾等，入場時請維持社交距離、配戴口罩並採實聯制。

4.對於已報名之參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽；大會技術人員、工作人員等也不得到場工作。

5.敬請各位隊職員及選手務必做好自主健康管理，若有呼吸道症狀亦勿參加，若可下場比賽人數未達棒球規則規定或該賽事特殊規則規定，大會將沒收該場比賽。

6.各級賽事均極其重要，能否舉辦端看疫情之控制及個人自主健康管理是否得當，尚祈大家共同努力促成賽會順利、健康完成。

7.疫情期間，本會將隨時根據「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（簡稱指揮中心）之防疫政策，進行相關防疫措施修正。

(中時 )