興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

全台大停電！今(13)日下午多個縣市停電，台電宣布是因興達電廠發生事故全廠停機，系統供電能力不足，下午3時起採分區輪流停電。不過日前行政院曾表示，蔡政府全力發展能源轉型，再生能源發展有顯著亮眼的成績。謝龍介接受《中時新聞網》專訪時砲轟：「綠營能源政策根本錯誤！」

謝龍介怒批：「綠營能源政策根本錯誤。」(攝影/邱子軒)

各地災情不斷，台北市至少10件電梯受困案，花蓮縣有倚賴呼吸器病人呼吸機斷電，也派出救援。謝龍介表示，民進黨的能源政策錯誤，雖然大家都希望能夠達成非核家園的目標，但若為了快速非核就會本末倒置。4月5日晚間中火3號機突襲式點火預熱，環保團體嘆：「難道只能非核即火?」，謝也怒批：「根本就是用台中人的肺發電，不顧人民死活。」

近期又傳出民營中佳電力公司，將申請在台中港興建燃氣複循環發電廠，民眾質疑，「中火停機承諾已然跳票，現在政府還要在龍井蓋第二座發電廠？」怨聲四起。謝龍介認為，綠營政府一切都是政策盤算，不考慮人民死活，全以政策利益為主。

針對執政黨的能源政策，台北市長柯文哲日前接受媒體採訪也表示：「對蔡政府的能源計畫滿頭問號，不要去講一些虛無飄渺的東西 」，他指出要提升再生能源至20％，沒想像那麼容易，提高燃氣至50％會使電價上漲，整個台灣發電也變得很不穩定，柯建議還是要務實為主。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)