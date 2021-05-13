財政部今日公布調製食品貿易情形，貿易數字顯示，台灣之光「珍珠奶茶」風潮似乎退燒，對日本調製食品出口比重下滑。

所謂調製食品是指肉類、水產及蔬果調製品、糖及糖果、可可及可可製品、穀類、粉、澱粉或奶調製食品、糕餅類食品等加工食品。

根據財政部統計，調製食品出口值自2013年開始突破10億美元，並且逐年遞增的態勢，只有2015年因為全球景氣走滑，和2020年受到疫情影響下滑。今年前4月調製食品出口金額已經達到6億美元，為歷年同期新高，年增14％。

就出口觀察，以美國、中國大陸、香港為前三大外銷市場，近年合計占6成，其中2020年對美國出口冰品逆勢成長，致對美出口比重躍升，今年前4月銷成長38.9％，占比提高到23.2％，超越中國大陸。

2019年受惠於珍珠奶茶流行風潮，銷往日本樹薯粉調製品大增，使得當年比重高達6.9％，惟隨熱潮退燒，2020年的比重已經降到4.4％、今年前4月比重更落至4.2％。

今年前4月對日本調製食品出口金額為2531.9萬美元，相較於2020年同期3037.2萬美元，年減近17％。

(中時 )