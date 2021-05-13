興達電廠出包，導致全台大規模停電，台電緊急啟動分區供電措施。家具大廠IKEA也跟上時事，在臉書趁機推銷自家產品，因為實在太有梗，短短1小時就有2萬人點讚，底下留言更「不分藍綠」，整排藍勾勾都出來留言，大讚IKEA。

全台爆停電災情，IKEA也在臉書趁勢推銷自己的蠟燭產品，稱「蠟燭雖小，至少會亮」，更幽默表示「台電無法給你的，IKEA 給你」，短短1個小時就有2萬人點讚，甚至出現整排藍勾勾在底下留言。

蠟燭雖小，至少會亮 台電無法給你的，IKEA 給你 >> https://lihi1.com/ZxjT4 #歡迎大家回報各地供電狀況 由 IKEA 發佈於 2021年5月13日 星期四

國民黨臉書粉專在底下留言：「想念敦北店...從黨部走路就能到」，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、趙天麟則說：「IKEA嘉義需要你，快來嘉義展店」、「屏東需要IKEA支援」、「蠟燭雖小，但是很熱XD」，國民黨立委林奕華大酸：「IKEA比台電還靠的住」，無黨籍立委黃捷大喊：「鳳山人也想在鳳山逛IKEA」，台灣達人秀則揶揄：「停電是為了增加人與人之間的連結」。

我就不多作解釋了 https://bit.ly/3fdVOJD 🔥一起防疫作戰🔥 防疫不能鬆懈➡https://bit.ly/2RPEcvt 由博客來發佈於 2021年5月13日 星期四

威德能量飲料也跟上時事，宣傳自家的《Energy in》能量果凍，「等電來的同時，就讓in果凍能量幫你充電！」，博客來則是引用陳時中「人與人的連結」議題，趁勢推銷「與人連結」一書，

興達電廠發生跳機事故，造成供電不足，全台陸續傳出停電災情，台北市多個路口紅綠燈突然熄滅，導致交通大亂，台電緊急祭出輪流供電措施，全台C、D組將輪流停電，預計影響617萬戶。

(中時新聞網)