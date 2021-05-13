臺大醫院心臟科主治醫師黃瑞仁17年前毅然南下雲林建置心血管醫學中心，扎根6年功成身退，雲林鄉親念念不忘。直到2016年他終於回雲林接任院長，快速開啟急、重、難、罕症醫療拼圖，並與友院、診所合作建立雲林區域醫療網，堪稱「雲林史懷哲」。

2004年雲林縣73萬人口，卻一台心導管儀器也沒有，當時台大醫院接手署立雲林醫院，心臟科名醫、副院長黃瑞仁創立心血管醫學中心，到已完成近1萬5000例心導管手術、近1000例開心手術。

他2010年卸任副院長前，還推動成立肝膽醫學中心、腫瘤醫學中心，為雲林穩穩扎下重症醫療之根。

念念不忘必有回響，在雲林鄉親殷殷期盼下，終於在6年後，黃瑞仁於2016年回歸雲林擔任院長，又與時間賽跑，開啟雲林醫療網起飛的一頁。

4年多來在他帶領下，台大雲林分院成立外傷中心、婦幼醫學中心、國際醫療中心、遠距醫療中心、急重症醫學中心、神經醫學中心、罕見疾病中心，雲林最缺的急、重、難、罕症醫療拼圖完成，今年該院主治醫師人數達199人，是17年來最高峰。

召募台北醫師南下不容易，黃瑞仁清除求知障礙，建立一個讓醫師能充分發揮的環境，包括開放主治醫師可以進修博士，服務滿４年鼓勵進修臨床醫學研究所或臺大公衛學院碩士在職專班，目前40％的醫師在雲林分院超過5年。

黃瑞仁用誠意消弭醫院間的白色巨塔保護色，2018年達成與成大斗六分院互助，兩醫院互聘重症醫師為主治醫師的重大成果，對雲林人一大福音；隔年再邀若瑟醫院、雲林基督教醫院等10家醫院啟動「安心雲林e院聯防」，建置雲林遠距醫療網。

黃瑞仁的理念是善用科技力量，為醫療難題找答案，如今臺大雲林分院有遠距醫療百貨公司之名，要什麼都有，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心也已獲中央允諾興建，台大虎尾醫院在他奔走下，已突破困難進入設計階段。

花若盛開蝴蝶自來，台大雲林分院短短4年獲24個大獎，2018、2019年連續8個部門獲國家品質認證標章（SNQ），以及4個團隊勇奪第19、20屆國家醫療品質獎；2020年勇奪行政院第3屆政府服務獎，黃瑞仁是背後永不鬆懈的推手。

去年該院接獲一對染新冠肺炎的母女，隔離插管治療59天成功出院，對黃瑞仁而言不只鬆一口氣，更是個成就，且照護期間進出人員近300人次，包括清潔工沒有任何人離職或感染。

黃瑞仁上任雲林分院院長時說「為救患者一命，應有先開刀再找床的勇氣」。他個人就是最佳註腳，奉獻雲林10多年，變的只有鬢角的髮色，不變的是初衷：從事熱愛的工作，就可以承受勞累，能堅持不懈。

黃瑞仁曾是台大醫學院最年輕的內科教授，44歲擔任台大雲林分院副院長，智商、情商都好，是個聰穎加努力的醫師，他專注樂在於行醫，贏得病患的尊崇與同事的尊重，對他而言，沒有甚麼是顛峰，看到目標就有方法，把事情做好就有值得做事的地方。

黃瑞仁EQ高，凡事看光明面，2016年挾著高名氣、高人氣回歸雲林分院就任院長時，距離當年卸任副院長一職其實已有6年之久。台大雲林分院支援布吉納法索的醫療支援，因斷交而告終，他說「雖然難過遺憾不捨，但人生任何階段都是這樣，及時把能夠做的事情努力做好，扮演好自己的角色，一定有值得做事的地方。」這也是他的醫者生涯寫照。

他飲水思源也提攜後輩，人緣極好，近5年來把教授級、權威級的總院名牌醫師邀請到雲林，目標是打造台大雲林分院成為準醫學中心。

「醫者」是他對自己與後備的期許，他的金句很多，例如「能當醫師的人都很會考試，臨床診斷上也是考試，希望病人出的考題能得滿分最好，九十五分也不錯。」、「行醫每天都很快樂，這麼多人需要我，就覺得自己很有價值。」、「不要只當會看病的醫生，目標要高遠，要有教學熱忱及研究興趣。」

(中時 )