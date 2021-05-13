嘉義檢警破獲大麻集團 ，查獲史上最大量的大麻株，高檢署長邢泰釗 （中）、警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁、嘉義地檢署檢察長張曉雯等人檢視大麻。（廖素慧攝）

高檢署長邢泰釗稱許檢嘉義檢警破獲大麻集團 。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁等人檢視大麻產銷用的農藥及相關器具。（廖素慧攝）

嘉義檢警半年來分3波追查以葉姓男子為首的加盟型大麻集團，查獲33處工廠、2615株大麻，數量之多破史上紀錄，而警政署統計，今年全國已查獲7255株大麻，遠比去年整年4996株多，13日警政署長陳家欽向黑道嗆聲，要斬斷黑道金脈。

高檢署署長邢泰釗表示，由於疫情無法出國，癮君子就地自行栽種或用國際郵包快遞模式解癮，查緝的大麻案也激增，2020年9月高雄橋頭查獲1361株大麻，今年新竹、桃園陸續查獲1540株、1608株，嘉義查獲2615株，從南到北都有。

邢泰釗表示，教育部調查大專院校成癮物質，前5名是愷他命、混合性咖啡包、笑氣、安非他命、大麻，特別是年輕人流行用混合性咖啡包和大麻。

陳家欽表示，大麻主要流向夜店，背後有幫派分子、黑道操控，獲取不法暴利，警方的策略是從源頭斬斷黑道的經濟命脈，此次查獲大宗大麻案，是打擊黑道的策略成功。

嘉義縣警察局長廖訓誠表示，大麻使用的人越來越多，使得從源頭到大盤、夜店的價格一層層攀高，警方會持續緝毒不懈。

朴子警分局偵查隊長侯宗文表示，研析近年來查獲大麻案，發現使用者以20至40歲年輕、白領、海歸族群居多，目前市價1公克約1500元至2000元，葉嫌集團以加盟樣態經營，投資成本約200萬元，粗估2017年至今不法獲利上千萬元。

本案源自於2020年嘉義縣警察局朴子分局接獲情資，專案小組今年2月展開3波搜捕行動，在嘉義地區查獲33處加盟型工廠，自種自銷，查扣大麻植株2615株、大麻花成品21.7公斤（市價近10億元）、現金89萬9000元等物，逮捕主嫌葉姓男子等16人。

檢方認為，葉姓、周姓、李姓、李姓男子與何姓女子等5人涉嫌重大，有串供逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘11名嫌犯以30萬元至5萬元不等交保。

邢泰釗、陳家欽、嘉義縣長翁章梁、嘉義地檢署檢察長張曉雯、台南高分檢檢察長費玲玲等人13日為檢警嘉許檢警緝毒有方。

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(中時 )