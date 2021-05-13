高雄興達火力發電廠13日下午2點40分左右發生跳機，造成全台分區停電，初步研判，興達跳機原因是路竹超高壓變電所中的匯流排故障，導致興達其中2部煤氣機及2部燃氣機發生跳機，系統供電能力不足，下午改以緊急分區輪流停電，第三輪限電預計時間為1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶，只有特殊用途的H、I、J3組，不會列入限電的規劃中。

全台限電停電編組一覽表。（圖／翻攝自台電）

據了解，台電將全台用戶分為A到I共9組，這次興達跳電造成全台將實施分區停電，因H、I、J三組為國防、交通等特殊用途，不列為限電規劃，其餘民生用電戶共6組，需分組輪流限電，每輪各停50分鐘。

台電表示說，這次停電的規模小於上次的815停電事件，最快可在13日晚間恢復供電，目前採輪流停電機制，上次為A、B組，這次換C、Ｄ組，以此類推。

台電指出，今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶，第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶，第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶，第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶，目前已經限電至第5輪，經濟部長王美花今晚與幹部一齊90度鞠躬，向國人致歉，同時表示晚間9點40分會恢復供電。

(中時新聞網)