疫情升溫，引爆台人心慌慌，股市也連帶受挫，一片綠油油之間，唯有生技股在萬綠叢中一點紅，此次參與新冠疫苗研發的國光生技（4142）與高端疫苗（6547）皆來到漲停板，加上國光昨（12）日才發布第一季財報，公開發表獲清真認證，意味著國際布局更進一步，讓投資人高呼：「上看100破前高」。

疫情暴漲，帶動生技股類漲勢飛揚，國光生技（4142）在昨（12）日發布的財務報表中提到流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家優勢大增。而今（2021）年的外銷版圖包括中國大陸、泰國、中亞地區，其中，中國大陸的流感疫苗訂單也較去年成長5倍。

對此，有網友在《股市同學會》中發文表示自己抱了6個月「終於不負眾望漲停了」，也有網友指出國光生技在流感疫苗上的收益不可忽視，看好「國光會證明自己的價值不只如此的」，而部分網友也提出國光生技將「上看100破前高」。

至於這次在新冠肺炎疫苗研發表現超前的高端疫苗，網友也看好的分析：「隨著即將來臨的簽約、解忙、EUA申請、審查通過、出貨、新訂單、擴產，這時候的高端絕對不要亂賣」還表示「300以上不推見朋友買了」認為「現在輪到大戶、主力的局了，我也不預期他們扛的住」，但也有網友信誓旦旦：「才剛開始而已」。

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(中時新聞網)