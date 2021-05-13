因應疫情升溫 排雲山莊每日限宿100人

因應防疫升級，排雲山莊每日住宿限100人。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園管理處配合中央防疫措施，降低疾病傳播風險，及兼顧民眾權益，排雲山莊原提供116人住宿，即日起每日以核准100人住宿為原則，若該日已超過100人，將不再進行遞補，原已核准或通知遞補者不受影響。

玉管處表示，中央流行疫情指揮中心宣布因應社區傳播風險升高，提升疫情警戒至第2級，並實施相關限制措施，限制室內100人以上集會，配合中央防疫政策，排雲山莊住宿抽籤名額調整為100人；外籍人士申請住宿排雲山莊保留名額措施，即日起暫停，原已取得保留資格者不受影響。

玉管處強調，山友進入山莊、山屋都應配戴口罩，入住時需依床位分配，不得任意變更位置，以利掌握情況，並請保持適當社交距離。

排雲山莊供餐將採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險，請住宿山友配合；為確實掌握進入玉山國家公園生態保護區人數，並採無紙化入園查核，請攀登玉山人員務必攜帶身分證明文件正本，至排雲登山服務中心辦理入園報到作業，本國隊員請攜帶國民身分證刷卡報到，報到時落實量測體溫，如果有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽症狀，或接觸高風險等相關情況者，將謝絕入園。

玉管處表示，防疫期間務必遵守相關規範，依據中央流行疫情指揮中心公告的「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」人員，應取消或暫緩申請入園。核准入園人員應加強自主健康管理，入住山屋應正確戴口罩並保持適當距離，保護自己也尊重他人。

(中時 )